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17 минут назад

В Финляндии нашли новый повод ускорить вступление в НАТО

Lenta.ru

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что республика должна как можно скорее попытаться подать заявку на членство в НАТО, иначе в будущем порог вхождения в оборонный альянс может возрасти, сообщает РИА Новости.

В Финляндии нашли новый повод ускорить вступление в НАТО
Фото: ShutterstockShutterstock

Он подчеркнул, что после начала действий российской армии на территории Украины не понимает, какой новый повод нужно найти Хельсинки, чтобы принять стратегическое решение. Финские власти, напомнил он, много лет говорили о готовности рассмотреть членство, если ситуация с безопасностью в Европе изменится, и вот она полностью изменилась.

«Что еще худшего должно произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — задался Хаависто риторическим вопросом в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО

На этой неделе YLE сообщил, что вступление в НАТО поддерживают 114 депутатов финского парламента из 200. Дебаты об изменении оборонного статуса Финляндии стартовали 21 апреля, после правительственного доклада по этой теме. Эксперты ожидают, что доля сторонников такого шага будет расти.

До этого Хаависто указывал, что если договориться со Швецией и подать синхронную заявку, то негативная реакция из России окажется меньшей силы или по крайней мере стране будет легче ей противостоять.

Местные СМИ утверждают, что заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента страны Эркки Туомиоя не исключил подачу заявки в НАТО в ближайшие недели. На встрече со шведскими политиками он подтвердил, что такое решение имеет сильное большинство в парламенте.

В мире,Пекка Хаависто,НАТО,
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