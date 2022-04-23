Представители десятков стран соберутся на базе США обсудить будущее Украины

США пригласили представителей десятков стран принять участие в саммите по Украине на базе американских войск в Германии. Об этом сообщает агентство BILD.

«Во вторник „ведущие военные представители мира“ встретятся на американской военной базе Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц. По информации BILD, там хотят обсудить следующие темы: текущая военная обстановка на Украине, необходимые поставки оружия, будущее Украины. Ведущим будет министр обороны США Ллойд Остин », — пишет BILD.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.