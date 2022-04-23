Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео

Агентство РИА Новости указывает, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже получила благодатный огонь у храма Гроба Господня и держит путь в аэропорт Бен-Гурион, откуда вылетит в Россию.

Благодатный огонь — святой символ, олицетворяющий свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Он ежегодно перед Пасхой загорается в кувуклии — часовне над Гробом Господним. После этого частицы Благодатного огня распространяют по всему миру, чтобы верующие уже ночью на пасхальных службах могли зажечь от него свои свечи и лампады.