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5 минут назад

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Видео

Александр Кузьмин

Церемония схождения благодатного огня, которая состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На записи с места событий видно, как толпа прихожан со свечами радостно приветствует благодатный огонь, на фоне слышен колокольный звон.

Агентство РИА Новости указывает, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) уже получила благодатный огонь у храма Гроба Господня и держит путь в аэропорт Бен-Гурион, откуда вылетит в Россию.

Благодатный огонь — святой символ, олицетворяющий свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Он ежегодно перед Пасхой загорается в кувуклии — часовне над Гробом Господним. После этого частицы Благодатного огня распространяют по всему миру, чтобы верующие уже ночью на пасхальных службах могли зажечь от него свои свечи и лампады.

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