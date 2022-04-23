ЕС нашел способ обхитрить Вашингтон ради российского газа

Европейская комиссия предложила западным компаниям платить за российский газ в евро. Таким образом они могут обойти санкции США против стран, оплачивающих поставки газа из РФ в рублях. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на консультативный документ, созданный Еврокомиссией.

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Как говорится в сообщении, изложенный в указе механизм платежей будет противоречить западным санкциям, введенным против России в связи с боевыми действиями на Украине. Указ не запрещает автоматически позволять компаниям продолжать платить в евро за поставки российского газа. Объем исключений в данный момент неизвестен.

«Целесообразным было бы запросить у российской стороны подтверждение того, что данная процедура возможна по правилам Указа [о принятии платы в рублях]», — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.