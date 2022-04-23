В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
14 минут назад

Еврокомиссия нашла способ обхитрить США ради российского газа

Елена Прошина

Европейская комиссия предложила западным компаниям платить за российский газ в евро. Таким образом они могут обойти санкции США против стран, оплачивающих поставки газа из РФ в рублях. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на консультативный документ, созданный Еврокомиссией.

ЕС нашел способ обхитрить Вашингтон ради российского газа
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении, изложенный в указе механизм платежей будет противоречить западным санкциям, введенным против России в связи с боевыми действиями на Украине. Указ не запрещает автоматически позволять компаниям продолжать платить в евро за поставки российского газа. Объем исключений в данный момент неизвестен.

«Целесообразным было бы запросить у российской стороны подтверждение того, что данная процедура возможна по правилам Указа [о принятии платы в рублях]», — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Шольц: эмбарго на газ из России не приведет к окончанию спецоперации на Украине

Страны Европейского союза стали массово заявлять об отказе от российских энергоресурсов в связи с эскалацией конфликта на Украине. Кроме того, Запад также ввел ряд новых санкций против России. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что РФ теперь будет продавать газ «недружественным странам» исключительно за рубли, так как в сложившейся ситуации не имеет никакого смысла вести дела в валюте.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители