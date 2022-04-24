СМИ: санкции против России стали проблемой для французских портов

В портах Франции длительное время сохраняются заблокированными грузовые суда, принадлежащие россиянам, находящимся под санкциями. При этом местные власти, за свой счет перемещают их внутри гаваней, передает телеканал France 2.

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Сообщается, что в портовом городе Сен-Мало в Бретани находится судно длиной в 141 метр, которое едва помещается у причала. Поэтому его приходится постоянно перемещать, чтобы освобождать места другим кораблям.

Вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен считает, что чем дольше продлится простой, тем больше будет передвижений, на которые тратятся большие деньги. —

«Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег», — заявил он.

Телеканал France 2 сообщает, что на одно из судов уже потратили примерно 50 тысяч евро. При этом большую часть расходов взяла на себя Бретань, теперь она требует поддержки государства

Из-за блокады грузовых судов без работы сидят и российские моряки. При этом их банковские карты остаются заблокированными во Франции, сообщил телеканалу работник профсоюза.