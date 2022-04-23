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22 минуты назад

США убеждают Индию не полагаться на Россию в вопросах обороны

ТАССиещё 1

США добиваются того, чтобы Индия не полагалась на Россию в своей оборонной программе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

США обратились к Индии с просьбой насчет России
Фото: ТАССТАСС

"С Индией, а также с другими странами мы были очень откровенны, мы не хотим, чтобы они полагались на Россию в вопросах обороны", - приводит в субботу слова Кирби информационное агентство Press Trust of India.

При этом Кирби отметил, что США ценят сотрудничество с Индией в военной сфере.

"В то же время мы ценим партнерство в области обороны с Индией. И как было доказано неделю назад, мы ищем пути, чтобы и дальше улучшать его развитие. Это будет продолжаться, потому что это имеет значение, это важно", - отметил он.

"Индия обеспечивает безопасность в регионе, и мы ценим это", - добавил Кирби.

11 апреля в Вашингтоне состоялся индийско-американский диалог в формате "2+2". Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар провели диалог с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном. Стороны, в частности, заявили о намерении развивать двустороннее оборонное партнерство.

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