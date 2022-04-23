СМИ: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне покончил с собой

Подозреваемый в стрельбе, устроенной в пятницу возле одной из школ в столице США , совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на полицию сообщила телекомпания CNN.

"Мы считаем, что подозреваемый покончил с собой, когда сотрудники правоохранительных органов входили в квартиру, где находился подозреваемый", - заявил глава вашингтонского департамента полиции.

Стрельба произошла рядом с Университетом округа Колумбия. Агентство Reuters со ссылкой на полицию проинформировало, что подозреваемый, используя снайперскую винтовку со штативом, вел беспорядочный огонь по людям. Согласно первоначальным сведениям стражей порядка, пострадали двое взрослых мужчин и несовершеннолетняя девушка. Всем троим в больнице была оказана помощь. Позднее появились данные о четвертой раненой, которая не стала обращаться в медицинское учреждение.