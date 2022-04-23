Раскрыты причины падения Ан-26 на Украине

Самолет Ан-26 упал в Запорожской области Украины из-за плохой видимости и низкой высоты полета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы местной администрации.

Фото: Минобороны Украины Минобороны Украины

Как говорится в сообщении, следователи провели расследование и установили, что причиной крушения самолета Ан-26 в Запорожской области стала низкая высота полета и туман. Воздушное судно зацепило высоковольтные линии электропередачи, после чего у него загорелся двигатель. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

В администрации уточнили, что самолет направлялся из Запорожья в Ужгород.

Ранее стало известно, что самолет Ан-26 упал в районе поселка Михайловка Запорожской области. Воздушное судно принадлежало Украине и выполняло технический рейс. В военной администрации уточнили, что Ан-26 по предварительной версии потерпел крушение в результате столкновения с электроопорой. Отмечается, что после того, как самолет зацепил ее, у него загорелся двигатель.