Четыре человека пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Полиция сообщила, что число пострадавших в результате стрельбы в Вашингтоне возросло до четырёх .

В результате стрельбы оказалась ранена ещё одна пожилая женщина, пуля оцарапала ей спину.

«Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — цитирует РИА Новости представителя полиции.

Также было названо имя лица, «представдяющего интерес для следствия».