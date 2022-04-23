Четыре человека пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Полиция сообщила, что число пострадавших в результате стрельбы в Вашингтоне возросло до четырёх .
В результате стрельбы оказалась ранена ещё одна пожилая женщина, пуля оцарапала ей спину.
«Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — цитирует РИА Новости представителя полиции.
Также было названо имя лица, «представдяющего интерес для следствия».
Ранее сообщалось, что как минимум три человека пострадали во время стрельбы в северо-западной части Вашингтона, где находится несколько иностранных посольств.