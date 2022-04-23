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27 минут назад

Число пострадавших при стрельбе в Вашингтоне возросло до четырёх

RT на русском

Полиция сообщила, что число пострадавших в результате стрельбы в Вашингтоне возросло до четырёх .

Четыре человека пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В результате стрельбы оказалась ранена ещё одна пожилая женщина, пуля оцарапала ей спину.

«Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — цитирует РИА Новости представителя полиции.

Также было названо имя лица, «представдяющего интерес для следствия».

Ранее сообщалось, что как минимум три человека пострадали во время стрельбы в северо-западной части Вашингтона, где находится несколько иностранных посольств.

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