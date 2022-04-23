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11 минут назад

Депутат Европарламента назвала Евросоюз вассалом США

Национальная Служба Новостей

Евросоюз ведет себя как вассал США и ради Вашингтона жертвует собственными интересами в сферах экономики и безопасности. Об этом заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью Global Times.

Евросоюз назвали вассалом США
Фото: ReutersReuters

По словам парламентария, Европа заявляет о желании стать независимее, однако с началом спецоперации России на Украине «они буквально ведут себя как вассалы Соединенных Штатов». Дэйли отметила, что европейские интересы «приносятся в жертву интересам США, противостоящим России».

Депутат указала, что в интересах Европы жить в мире с Россией, и добиться этого можно, договорившись о безопасности с Москвой; однако «Европа делает все с точностью до наоборот». При этом стратегическую независимость ЕС уменьшают разговоры о расширении НАТО, которая «никогда не приносила куда-либо мир» и «решает проблемы, которые сама создает».

Кроме того, парламентарий раскритиковала санкции Запада в отношении России, отметив, что ограничения не работают и не станут сдерживающим фактором.

«Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу… И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику», — заключила Дэйли.

В мире,Санкции,Безопасность,Европарламент,НАТО,ЕС,
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