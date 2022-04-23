Мужчина попытался сжечь себя перед Верховным судом США

Мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием Конгресса США в Вашингтоне и был вертолетом эвакуирован в больницу. Об этом сообщается на сайте телеканала Fox News.

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"Медицинский вертолет приземлился в пятницу возле ступеней Капитолия США после того, как мужчина попытался поджечь себя прямо напротив здания Верховного суда США", — говорится в публикации.

При этом о состоянии мужчины не сообщается. Полиция Капитолия сообщает, что рядом с местом инцидента были перекрыты две дороги.

Ранее в Киеве неизвестный мужчина попытался поджечь себя в здании офиса президента Украины Владимира Зеленского. В инцидент вмешались полицейские, которые потушили пламя огнетушителями. Мужчину отправили на разговор со следователями. До этого сообщалось, что сотрудник полиции предотвратил попытку самосожжения мужчины в центре Москвы. Пострадавшего госпитализировали.