Байден вновь пожал руку пустоте

Президент США Джо Байден снова протянул руку для рукопожатия в пустоту. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел во время выступления лидера США в городе Сиэтл. Байден завершил поездку по стране речью о предлагаемых реформах. Когда он попрощался со зрителями, то обернулся с протянутой для рукопожатия рукой в сторону, но там никого не было. Глава американского государства сделал еще четверть оборота с протянутой рукой, однако и там никого не оказалось. Затем Байден улыбнулся публике и поблагодарил ее за внимание.

Издание отмечает, что неделю назад с президентом США произошел аналогичный эпизод. Байден в заключение своей речи в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, но позади него никого не было. Президент США слегка растерялся и сделал несколько шагов недалеко от трибуны, чтобы покинуть сцену.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что у Джо Байдена серьезные проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что президент США регулярно демонстрирует прогрессирующие изменения в своей умственной деятельности.