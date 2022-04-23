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1 час назад

Германия сообщила о 370 тысячах беженцах с Украины

BFM.RU

В Германии с 24 февраля зарегистрировано почти 270 тысяч украинских беженцев, сообщает МВД страны. В основном это пожилые люди, женщины и дети, сообщает ТАСС.

Германия сообщила о 370 тысячах беженцах с Украины
Фото: EPAEPA

В середине марта ежедневный прирост беженцев составлял около 15 тысяч, а сейчас приток сократился.

Власти ФРГ считают, что реальное число покинувших Украину может быть больше, поскольку украинцы могут не регистрироваться по прибытии. Они имеют право находиться на территории Шенгенской зоны до трех месяцев без визы.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.

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