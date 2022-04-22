В США предложили проверить счета Зеленского

Журналист сослался на доклад CNN, в котором говорится о том, что США не могут отследить, куда попадает отправляемое на Украину оружие. Карлсон напомнил, что инфляция в США стремительно растет, тогда как правительство страны уже направило на помощь Украине более миллиарда долларов.