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57 минут назад

В США предложили проверить счета Зеленского

Вероника Полынина

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал решение президента США Джо Байдена направить дополнительную помощь Украине и призвал сначала провести проверку финансов президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости».

В США предложили проверить счета Зеленского
Фото: EPAEPA

Журналист сослался на доклад CNN, в котором говорится о том, что США не могут отследить, куда попадает отправляемое на Украину оружие. Карлсон напомнил, что инфляция в США стремительно растет, тогда как правительство страны уже направило на помощь Украине более миллиарда долларов.

«Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» - задался вопросом ведущий.

В середине апреля президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты. 21 апреля Байден объявил, что США выделят правительству Украины еще 500 млн долларов на прямую экономическую помощь.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Правительство Украины,
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