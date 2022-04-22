Чехия вызвалась заменить Россию в Совете ООН по правам человека

Чехия хочет заменить РФ в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ), который последняя покинула из-за ситуации на Украине. Прага уже подала соответствующую заявку, сообщило в пятницу министерство иностранных дел республики на своей странице в Twitter.

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"Чехия хочет заменить Россию в СПЧ, - отметили в МИД. - Мы как раз подали [заявку со своей] кандидатурой. Приоритетом чешского правительства является поддержка прав человека".

Ранее председатель СПЧ ООН Федерико Виллегас заявил, что выборы новой страны в состав СПЧ пройдут в ближайшие недели, процедура будет завершена к июньской сессии этой структуры. По его словам, место России займет представитель из группы стран Восточной Европы. Виллегас отметил, что сейчас РФ имеет статус наблюдателя в СПЧ ООН.

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93 делегации, против выступили 24, воздержались 58. Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего за или против проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 - более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.