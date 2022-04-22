Тайвань объявил о намерении пожертвовать Украине $8 млн

Власти Тайваня передадут Украине $8 млн в качестве финансовой помощи на гуманитарные нужды. Об этом объявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У во время разговора в режиме видеоконференции с мэром Киева Виталием Кличко.
В сообщении, размещенном на сайте ведомства, уточняется, что Тайбэй передаст $3 млн пожертвований непосредственно украинской столице, а еще $5 млн будут перечислены шести медицинским учреждениям по всей стране.
Эти средства будут взяты со специального банковского счета, который был открыт тайваньскими властями в начале марта для сбора средств на помощь Украине. Более $20 млн с него уже распределено между Венгрией, Польшей, Словакией и другими европейскими государствами, которые принимают украинских беженцев.
Власти Тайваня (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией) выступили с осуждением специальной военной операции России на Украине. В Тайбэе объявили о намерении присоединиться к международным экономическим санкциям против Москвы. В связи с этим правительство России внесло Тайвань в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия.