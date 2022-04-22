Тайвань объявил о намерении пожертвовать Украине $8 млн

Власти Тайваня передадут Украине $8 млн в качестве финансовой помощи на гуманитарные нужды. Об этом объявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У во время разговора в режиме видеоконференции с мэром Киева Виталием Кличко.

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В сообщении, размещенном на сайте ведомства, уточняется, что Тайбэй передаст $3 млн пожертвований непосредственно украинской столице, а еще $5 млн будут перечислены шести медицинским учреждениям по всей стране.

Эти средства будут взяты со специального банковского счета, который был открыт тайваньскими властями в начале марта для сбора средств на помощь Украине. Более $20 млн с него уже распределено между Венгрией, Польшей, Словакией и другими европейскими государствами, которые принимают украинских беженцев.