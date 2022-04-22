Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуждают за нарушение обещания по России. Об этом сообщил британский журналист Роб Меррик.
По словам журналиста, премьеру Британии напомнили о его клятве, в рамках которой Джонсон заверил принять всевозможные меры для недопущения успеха России в ходе спецоперации на Украине. Об этом проинформировали в статье The Independent, пересказ которой предоставила «ПолитРоссия».
«Оппозиционные партии нанесли удар после того, как премьер-министр признал, что не пытался убедить Индию отказаться от своей нейтральной позиции в отношении России», — отметил автор издания.
Британский политик Ник Томас-Саймондс посчитал подобное поведение Джонсона в ходе встречи с индийским премьером Нарендрой Моди полным провалом Соединенного Королевства. Разделяет данную точку зрения и представитель либеральных демократов Лейла Моран.