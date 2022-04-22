В Британии указали на нарушенное Джонсоном обещание по России

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуждают за нарушение обещания по России . Об этом сообщил британский журналист Роб Меррик.

По словам журналиста, премьеру Британии напомнили о его клятве, в рамках которой Джонсон заверил принять всевозможные меры для недопущения успеха России в ходе спецоперации на Украине. Об этом проинформировали в статье The Independent, пересказ которой предоставила «ПолитРоссия».