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59 минут назад

Британский журналист Меррик: Джонсона критикуют за нарушение обещания по России

Слово и Дело

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуждают за нарушение обещания по России. Об этом сообщил британский журналист Роб Меррик.

В Британии указали на нарушенное Джонсоном обещание по России
Фото: ReutersReuters

По словам журналиста, премьеру Британии напомнили о его клятве, в рамках которой Джонсон заверил принять всевозможные меры для недопущения успеха России в ходе спецоперации на Украине. Об этом проинформировали в статье The Independent, пересказ которой предоставила «ПолитРоссия».

«Оппозиционные партии нанесли удар после того, как премьер-министр признал, что не пытался убедить Индию отказаться от своей нейтральной позиции в отношении России», — отметил автор издания.

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Британский политик Ник Томас-Саймондс посчитал подобное поведение Джонсона в ходе встречи с индийским премьером Нарендрой Моди полным провалом Соединенного Королевства. Разделяет данную точку зрения и представитель либеральных демократов Лейла Моран.

В мире,Борис Джонсон,Нарендра Моди,
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