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1 час назад

Генсек ООН посетит Украину 28 апреля

ТАССиещё 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит на Украину. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении его офиса.

Генсек ООН посетит Украину
Фото: EPAEPA

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - отмечается в тексте.

В пресс-службе генсека отметили, что он также проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими на Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны.

Ранее сообщалось, что Гутерриш 26 апреля отправится в Москву с визитом, в ходе которого встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным. 19 апреля Гутерриш направил письма в постоянные представительства РФ и Украины при ООН с просьбой к президентам двух стран принять его в своих столицах. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, Гутерриш указал, что "в это важное время, связанное с большими опасностями, хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине".

Кроме того, административный глава международного сообщества предложил объявить на Украине с 21 апреля четырехдневное гуманитарное перемирие в связи с празднованием православными христианами Пасхи. По его словам, пауза позволила бы провести эвакуацию гражданских лиц, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее сильно пострадавших районов - Мариуполя, Херсона, Донецка и Луганска.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил позднее, что скептически относится к идее пасхального перемирия, поскольку до этого украинская сторона не соблюдала объявленное прекращение огня.

В мире,Дмитрий Кулеба,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,Дмитрий Полянский,Сергей Лавров,Владимир Путин,ООН,
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