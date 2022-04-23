Генсек ООН посетит Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит на Украину. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении его офиса.

Фото: EPA EPA

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - отмечается в тексте.

В пресс-службе генсека отметили, что он также проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими на Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны.

Ранее сообщалось, что Гутерриш 26 апреля отправится в Москву с визитом, в ходе которого встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным. 19 апреля Гутерриш направил письма в постоянные представительства РФ и Украины при ООН с просьбой к президентам двух стран принять его в своих столицах. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, Гутерриш указал, что "в это важное время, связанное с большими опасностями, хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине".

Кроме того, административный глава международного сообщества предложил объявить на Украине с 21 апреля четырехдневное гуманитарное перемирие в связи с празднованием православными христианами Пасхи. По его словам, пауза позволила бы провести эвакуацию гражданских лиц, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее сильно пострадавших районов - Мариуполя, Херсона, Донецка и Луганска.