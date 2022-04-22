В Хорватии почтили память жертв концлагеря Ясеновац

Делегации правительства, парламента Хорватии во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем и спикером парламента Горданом Яндроковичем, представители общественности в пятницу почтили память погибших в концлагере Ясеновац. Мемориальные мероприятия состоялись в 77-й годовщину попытки побега узников этого лагеря. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

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По его данным, памятные мероприятия прошли на территории мемориального центра, расположенного в 60 км от Загреба и включающего музей и памятник "Цветок", где и состоялось возложение цветов и венков.