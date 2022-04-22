В Хорватии почтили память жертв концлагеря Ясеновац

Делегации правительства, парламента Хорватии во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем и спикером парламента Горданом Яндроковичем, представители общественности в пятницу почтили память погибших в концлагере Ясеновац. Мемориальные мероприятия состоялись в 77-й годовщину попытки побега узников этого лагеря. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.
По его данным, памятные мероприятия прошли на территории мемориального центра, расположенного в 60 км от Загреба и включающего музей и памятник "Цветок", где и состоялось возложение цветов и венков.
Концентрационный лагерь Ясеновац просуществовал 1 337 дней. За этот период, согласно представленным мемориальным центром данным, были убиты и замучены 83 145 человек, в том числе 47 627 сербов, 16 173 цыгана, 13 116 евреев. По другим сведениям, общее число погибших в Ясеноваце может составлять более 700 тыс.