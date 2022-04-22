В Мариуполе восстановили связь и интернет

В Мариуполе была возобновлена работа мобильных интернета и связи. Об этом сообщили в Минсвязи Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

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В ведомстве заявили, что специалисты ГУП ДНР «РОС» запустили в городе базовую станцию мобильных связи и интернета. Отмечается, что аналогичные работы также были проведены в селе Калинино.