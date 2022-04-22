В ЛНР отменили комендантский час на Пасху

По указу главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в республике приостанавливается действие комендантского часа с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля.

«В связи с празднованием Пасхи постановляю приостановить действие режима комендантского часа... с 23:00 23.04.2022 до 04:00 24.04.2022», — говорится в документе.

Уточняется, что те же правила касаются и недавно освобождённых территорий ЛНР.