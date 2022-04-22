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1 час назад

В ЛНР отменили комендантский час на Пасху

RT на русском

По указу главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в республике приостанавливается действие комендантского часа с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля.

В ЛНР отменили комендантский час на Пасху
Фото: ТАССТАСС

«В связи с празднованием Пасхи постановляю приостановить действие режима комендантского часа... с 23:00 23.04.2022 до 04:00 24.04.2022», — говорится в документе.

Уточняется, что те же правила касаются и недавно освобождённых территорий ЛНР.

21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об освобождении силами ВС России и Народной милиции ЛНР города Кременная, который националисты, по его словам, превратили в укрепрайон.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное Луганской Народной Республики окончательно перешёл под контроль российских войск.

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