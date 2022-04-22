Пока вы не уснули: "оккупация" Курил и дата вступления Украины в ЕС

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Япония назвала южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Япония в своей «Синей книге по дипломатии» за этот год официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Это произошло впервые с 2003 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». «Синяя книга» была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.

На Украине назвали дату вступления в ЕС

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина станет членом Евросоюза в 2024 году. Об этом пишет URA.RU.

«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году», - подчеркнула она.

Названы задачи второго этапа спецоперации России на Украине

Российская армия во время второго этапа спецоперации намерена установить полный контроль над Донбассом, югом Украиной и создать сухопутный коридор в Крым. Такие задачи назвал замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев, пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Малахов ответил на слухи о своем «исчезновении»

Шоумен Андрей Малахов ответил на переживания поклонников после того, как он перестал появляться на публике и заходить в соцсети. В интервью изданию «Антенна» телеведущий заявил, что занят работой.

«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез... Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — сказал он.

В Херсоне заработали российские телеканалы

Ряд российских каналов стал доступен в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, на территории Херсона заработали каналы, входящие в первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, Матч ТВ, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ТВЦ и ОТР. Также в городе начали транслировать каналы второго российского мультиплекса: РЕН ТВ, СТС, «Спас», ТВ-3, «Домашний», ТНТ, «Муз-ТВ», «Пятница!», «Звезда» и «Мир».

Илья Красильщик сообщил об уходе из "Яндекса"

Илья Красильщик, занимавший пост руководителя "Яндекс.Лавка", сообщил об уходе из компании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса". Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании", - написал Красильщик.

Журналист Гонсало Лира вышел на связь и подтвердил, что был задержан СБУ

тк звезда

Американский журналист Гонсало Лира жив и вышел на связь со зрителями. Он сообщил, что был задержан СБУ 15 апреля, но не может публично говорить о причинах этого инцидента.

По его словам, украинские силовики отобрали всю его аппаратуру, поэтому Лира смог связаться с миром только сейчас, когда нашел новый ноутбук.

Папа Римский сообщил об отмене встречи с Кириллом

Папа Римский Франциск сожалеет, что пришлось отложить встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом, которая должна была состояться в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинское издании La Nacion.

«Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», - отметил Папа Франциск.

Экс-жену главреда МК задержали за кражу

Бывшая супруга главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева Евгения Ефимова подозревается в краже у него картин и коллекционных книг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Ефимова задержана и находится под подпиской о невыезде. Как уточняется, кража была совершена еще в 2018 году.

Появились фотографии с места крушения Ан-26 в Запорожской области

В украинских СМИ появились первые кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области. Об этом пишет RT.

На снимке, приведенном изданием, видна сильно поврежденная кабина самолета, а также понятно, что Ан-26 развалился на несколько частей. У судна на фотографии отсутствует хвостовая часть, но хорошо заметен украинский флаг и номер, нанесенные на корпус.

Депутат Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье для стимулировани развития фермерских рынков. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. С копией документа ознакомились в RT.