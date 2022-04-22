Пока вы не уснули: "оккупация" Курил и дата вступления Украины в ЕС

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Япония в своей «Синей книге по дипломатии» за этот год официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Это произошло впервые с 2003 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». «Синяя книга» была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина станет членом Евросоюза в 2024 году. Об этом пишет URA.RU.
«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году», - подчеркнула она.
Российская армия во время второго этапа спецоперации намерена установить полный контроль над Донбассом, югом Украиной и создать сухопутный коридор в Крым. Такие задачи назвал замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев, пишет ТАСС.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Шоумен Андрей Малахов ответил на переживания поклонников после того, как он перестал появляться на публике и заходить в соцсети. В интервью изданию «Антенна» телеведущий заявил, что занят работой.
«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез... Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — сказал он.
Ряд российских каналов стал доступен в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
По данным агентства, на территории Херсона заработали каналы, входящие в первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, Матч ТВ, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ТВЦ и ОТР. Также в городе начали транслировать каналы второго российского мультиплекса: РЕН ТВ, СТС, «Спас», ТВ-3, «Домашний», ТНТ, «Муз-ТВ», «Пятница!», «Звезда» и «Мир».
Илья Красильщик, занимавший пост руководителя "Яндекс.Лавка", сообщил об уходе из компании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Мы уже полтора месяца планировали мой выход из "Яндекса". Но думаю, что после сегодняшних новостей, я должен как-то быстрее решаться на это. С сегодняшнего дня больше не работаю в компании", - написал Красильщик.
Американский журналист Гонсало Лира жив и вышел на связь со зрителями. Он сообщил, что был задержан СБУ 15 апреля, но не может публично говорить о причинах этого инцидента.
По его словам, украинские силовики отобрали всю его аппаратуру, поэтому Лира смог связаться с миром только сейчас, когда нашел новый ноутбук.
Папа Римский Франциск сожалеет, что пришлось отложить встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом, которая должна была состояться в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аргентинское издании La Nacion.
«Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», - отметил Папа Франциск.
Бывшая супруга главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева Евгения Ефимова подозревается в краже у него картин и коллекционных книг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время Ефимова задержана и находится под подпиской о невыезде. Как уточняется, кража была совершена еще в 2018 году.
В украинских СМИ появились первые кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области. Об этом пишет RT.
На снимке, приведенном изданием, видна сильно поврежденная кабина самолета, а также понятно, что Ан-26 развалился на несколько частей. У судна на фотографии отсутствует хвостовая часть, но хорошо заметен украинский флаг и номер, нанесенные на корпус.
Депутат Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов в воскресенье для стимулировани развития фермерских рынков. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. С копией документа ознакомились в RT.
Депутат отметил, что в России действует ряд мер поддержки малого бизнеса, который занимается реализацией продуктов, тем не менее, деятельность продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.