Джонсон оценил вероятность успеха РФ в спецоперации на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал «реалистичную возможность» победы России на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о том, что спецоперация может продлится до конца года и в итоге Россия одержит победу. Об этом пишет РИА Новости.

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«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно», - сказал Джонсон.

При это британский премьер добавил, что Россия сейчас очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. Он также назвал нынешнюю стадию спецоперации непредсказуемой.