Джонсон оценил вероятность успеха РФ в спецоперации на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал «реалистичную возможность» победы России на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о том, что спецоперация может продлится до конца года и в итоге Россия одержит победу. Об этом пишет РИА Новости.
«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно», - сказал Джонсон.
При это британский премьер добавил, что Россия сейчас очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. Он также назвал нынешнюю стадию спецоперации непредсказуемой.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя эвакуировали 547 человек, в том числе 91 ребенок. Люди находятся в Безыменном в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутого силами МЧС ДНР. Всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 21 592 человека.