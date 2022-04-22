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31 минуту назад

В Херсоне заработали российские телеканалы

Lenta.ru

Ряд российских каналов стал доступен в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В Херсоне заработали российские телеканалы
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, на территории Херсона заработали каналы, входящие в первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, Матч ТВ, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ТВЦ и ОТР. Также в городе начали транслировать каналы второго российского мультиплекса: РЕН ТВ, СТС, «Спас», ТВ-3, «Домашний», ТНТ, «Муз-ТВ», «Пятница!», «Звезда» и «Мир».

Кроме того, стало известно, что в Херсоне заработало радио «Вести ФМ».

14 марта в Минобороны России заявили, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерала-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

В мире,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,Минобороны России,Первый канал,
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