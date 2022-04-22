Оператор RT Али Яссин получил ранение шеи в результате попадания резиновой пули во время столкновений полиции и палестинцев в Иерусалиме. Момент ранения попал на видео.
Оператор был доставлен в больницу.
Беспорядки начались после того, как полиция оцепила двор мечети Аль-Акса и потребовала от молящихся покинуть район.
После того, как те отказались, полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Как сообщили местные СМИ, в результате произошедшего пострадали порядка 75 палестинцев.
Ранее съёмочная группа военкора RT Саргона Хадаи попала под обстрел на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике.