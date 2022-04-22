В Херсоне заработало российское телевидение

«Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, стали доступны в Херсоне в пятницу. В частности, заработали „Первый канал“, все каналы ВГТРК („Россия 1“, „Россия 24“, „Культура“), „Матч-ТВ“, НТВ, Пятый канал, „Карусель“, ОТР и ТВЦ», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.