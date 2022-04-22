В Херсоне заработало российское телевидение

В Херсоне заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса. В городе также заработало радио «Вести FM».
«Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, стали доступны в Херсоне в пятницу. В частности, заработали „Первый канал“, все каналы ВГТРК („Россия 1“, „Россия 24“, „Культура“), „Матч-ТВ“, НТВ, Пятый канал, „Карусель“, ОТР и ТВЦ», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область.