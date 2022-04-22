Джонсон оценил вероятность успеха РФ в спецоперации на Украине

Российская сторона способна достигнуть поставленных ей целей спецоперации на Украине, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Фото: Reuters Reuters

«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно», – цитирует Джонсона РИА «Новости».

Так британский премьер прокомментировал оценки западных спецслужб о том, что российская спецоперация может продлиться до конца 2022 года и Россия одержит победу.

Джонсон отметил, что Россия близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем.

«Я боюсь, что ситуация на этой стадии непредсказуемая», – добавил он.

Ранее в пятницу Джонсон отмечал, что британские власти намерены отправить танки в Польшу в связи с событиями на Украине.