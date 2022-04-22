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40 минут назад

Джонсон признал вероятность успеха России в спецоперации на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Российская сторона способна достигнуть поставленных ей целей спецоперации на Украине, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Джонсон оценил вероятность успеха РФ в спецоперации на Украине
Фото: ReutersReuters

«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно», – цитирует Джонсона РИА «Новости».

Так британский премьер прокомментировал оценки западных спецслужб о том, что российская спецоперация может продлиться до конца 2022 года и Россия одержит победу.

Джонсон отметил, что Россия близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем.

«Я боюсь, что ситуация на этой стадии непредсказуемая», – добавил он.

Ранее в пятницу Джонсон отмечал, что британские власти намерены отправить танки в Польшу в связи с событиями на Украине.

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До этого британский премьер заявлял, что в Британии проходят подготовку десятки украинских солдат, они учатся пользоваться бронетранспортерами, также британские военные обучают украинцев в Польше, там они учатся использовать зенитные ракеты.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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