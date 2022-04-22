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58 минут назад

Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа

Лера Букина

Европа следующей зимой ощутит последствия отказа от российского газа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France.

Макрон предупредил Европу о последствиях отказа от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Последствий этого (санкций против российских энергоресурсов) мы не увидим весной и летом 2022 года (запасы в газохранилищах пополнены), но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что Варшава намерена в ближайшие месяцы запретить поставки газа и угля из России. Он подчеркнул, что власти страны готовы пойти на такой шаг вопреки решению ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, сообщал о неготовности союза вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основной целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.

В мире,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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