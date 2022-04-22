В Праге переименовали улицу с Российским посольством

Часть улицы Коруновачни в шестом районе Праги, на которой расположено посольство РФ в Чехии, переименована в улицу Украинских героев. Руководители мэрии и муниципалитета района Прага-6 в пятницу установили там таблички с ее новым названием. Соответствующие фотографии выложило на своем сайте сетевое издание aktualne.cz.

Фото: Reuters Reuters

Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления столицы, 25 марта утвердил инициативу муниципалитета района Прага-6 переименовать часть улицы Коруновачни, на которой расположено российского дипломатическое представительство, в улицу Украинских героев. Одновременно было одобрено решение назвать расположенный близ территории посольства РФ небольшой мост для автомобилей и пешеходов, проходящий над железной дорогой, именем украинского сапера Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля.