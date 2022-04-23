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1 час назад

Австрия заявила о зависимости от российского газа

Lenta.ruиещё 4

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN заявил, что газовая отрасль страны зависима от российского газа.

Австрия признала зависимость от российского газа
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Австрия не поддержит эмбарго на газ из России.

«Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — добавил он.

Бруннер также отметил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них «нет выбора». Глава ведомства отметил, что нет смысла в санкциях, которые наносят австрийской экономике «больший ущерб», чем российской.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония решили избегать закупок газа у России. Политик подчеркнул, что все три страны Балтии в настоящий момент не импортируют российский газ.

«Мы будем сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа, и мы будем использовать подземное хранилище газа в Латвии», — рассказал премьер-министр.

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