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30 минут назад

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине

Газета.Ru

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе считают, что Россия не хочет вести переговоры по разрешению ситуации на Украине, поэтому страны-члены ЕС будут продолжать оказывать Киеву поддержку, передает РИА «Новости».

Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине
Фото: ReutersReuters

«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что [президент России Владимир] Путин говорит «нет», — сказал Боррель.

По его словам, вернувшийся из Москвы канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что «Путин не хочет говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе. Боррель отметил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине, и подчеркнул, что ЕС будет помогать Украине «защититься от агрессии».

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва еще 15 апреля передала Украине предложения по мирному соглашению, однако до сих пор не получила от Киева ответа. В российском дипведомстве также отмечали, что «любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами», других инструментов для их разрешения нет.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь указал, что украинская делегация «передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям» во время встречи в Стамбуле. Теперь же, по его словам, Россия высказала ответное мнение, а Украина будет «изучать, сравнивать, делать выводы».

В мире,Карл Нехаммер,Михаил Подоляк,Жозеп Боррель,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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