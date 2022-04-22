Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе считают, что Россия не хочет вести переговоры по разрешению ситуации на Украине, поэтому страны-члены ЕС будут продолжать оказывать Киеву поддержку, передает РИА «Новости».

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«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что [президент России Владимир] Путин говорит «нет», — сказал Боррель.

По его словам, вернувшийся из Москвы канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что «Путин не хочет говорить о переговорах» и «готовит большое наступление на Донбассе. Боррель отметил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине, и подчеркнул, что ЕС будет помогать Украине «защититься от агрессии».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва еще 15 апреля передала Украине предложения по мирному соглашению, однако до сих пор не получила от Киева ответа. В российском дипведомстве также отмечали, что «любые конфликтные ситуации заканчиваются переговорами», других инструментов для их разрешения нет.