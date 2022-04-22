Обзор иноСМИ: фикция Шольца и лесной шок в Японии

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«Обещанные Украине миллиарды Шольца - фикция»

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин предоставит Украине два миллиарда евро на оборонные расходы. Это произошло после критики его нерешительности в поставках вооружений, но на самом деле это объявление - фикция и не более чем прием риторики, пишет Handelsblatt.

Два миллиарда должны быть выделены из дополнительного бюджета. Пройдут недели, прежде чем решение Бундестага будет принято. Handelsblatt отмечает, что времени у Украины нет. Если бы федеральное правительство хотело быстро помочь Украине, оно могло бы предоставить деньги немедленно, так как бюджет это позволяет, подчеркивает издание. По версии Handelsblatt, Германии нечего предложить Украине в плане оружия, а обещание выделить два миллиарда - пока просто пиар-акция.

В Японии ждут «лесного шока»

По данным исследования Teikoku Databank, около половины японских компаний ожидают негативного влияния на свой бизнес из-за украинского кризиса, пишет Sankei Shimbun. Особенно это касается зависимых от России отраслей, работающих с лесом и морепродуктами. Япония ранее ввела эмбарго на импорт российской древесины.

В сфере жилищного строительства Японии раздаются голоса о возрождении «лесного шока» - глобальной нехватки древесины. Предыдущий «лесной шок» возник в 2021 году, когда в мире отмечался дефицит промышленной древесины и рост цен на нее. Ввоз шпона из РФ составлял более 80 процентов от всего объема импорта Японией этой продукции. В компании Yuasa заявили, что запаса российской древесины в стране хватит лишь на ближайшие три месяца.

«Китай подвергает сомнению финансовую мощь Запада»

Западные санкции, введенные против России, похоже, ускорят экономический разрыв между Соединенными Штатами и Китаем, особенно если Пекин воспользуется возможностью повысить глобальную привлекательность своей валютно-финансовой архитектуры. Как пишет Foreign Policy, заблокировав Москве доступ почти к половине ее золотовалютных резервов, Вашингтон продемонстрировал, сколько финансовой мощи все еще остается в руках Запада.

Это может только укрепить решимость Китая придерживаться своего идеологического пути и создать сферу геополитического влияния. Foreign Policy отмечает, что у Китая есть аналог SWIFT - система CIPS, способная помочь с платежами в юанях по всему миру, и собственная цифровая валюта e-CNY. По версии издания, украинский кризис и санкции против РФ заставят Китай расширить использование юаня на международных рынках и бросить вызов финансовой мощи Запада.

«Украина - харакири Западной Европы?»

Автор La Jornada Хосе Штайнслегер побеседовал с 92-летним преподавателем и журналистом, переехавшим из одной из европейских стран в Мексику. Он считает, что украинский кризис может стать «харакири Западной Европы».

Собеседник Штайнслегера заявил, что Европа «культивировала историческую амнезию»: «Разве не было достаточно ста миллионов погибших в войнах прошлого века?». Он отметил, что лидеры ЕС поддерживают боевые действия, «как если бы это была игра для Play Station». Он отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вместо дипломатии говорит о вооружениях, «и все аплодируют неонацистскому клоуну, который правит Украиной». Журналист отметил, что в третий раз за сто лет Украина стала «ареной ожесточенных и беспощадных сражений», а Европа под предлогом борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным вновь оказалась в долгу перед экономическими корпорациями США.

Крупные индийские компании останавливают бизнес с Россией

Две крупные индийские компании прекращают вести бизнес с Россией, несмотря на то, что премьер-министр Нарендра Моди воздерживается от критики в адрес Москвы, сообщает CNN. Tata Steel, один из крупнейших производителей стали в Индии, заявила, что «приняла сознательное решение прекратить вести дела с Россией».