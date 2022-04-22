Японцы никогда не признавали принадлежность Южно-Курильской гряды к Советскому Союзу или Российской Федерации. Они "цепляются" к тому, что в 1956 году (бывший советский лидер Никита) Хрущев им пообещал рассмотреть вопрос о двух островах и, возможно, передать их Японии. Этот повод они без конца используют для того, чтобы вернуться к этой проблеме.



Надо сказать, что в Японии есть достаточно широкий консенсус в отношении "северных территорий". Даже коммунистическая партия в бытность Советского Союза выступала за то, чтобы вернуть эти территории. И там эта идея очень популярна, она носит общенациональный мотив. И то, что Токио к этому вернулся, означает, что все попытки заключить мирный договор между Россией и Японией, которые предпринимались раньше, на ближайшее время теряют смысл. Потому что условием для такого договора будет как минимум наше признание права Японии на эти территории.



Совершенно очевидно, что впереди нас ждет дальнейшее обострение отношений с японцами, которое за собой потянет целую серию различных актов. Сейчас, например, японцы ограничили продажу древесины и морепродуктов, а дальше это будет продолжаться. С одной стороны, Японии нужны эти ресурсы, с другой стороны, нам, нашим рыбакам нужен рынок. Японцы на этом немало зарабатывали, но ведь и наши рыбаки тоже имели рынок для продажи своей продукции. Я уже не говорю про более крупные проблемы: энергоресурсы, поставки угля, нефти, совместные разработки, освоение этих ресурсов. Они, конечно, будут носить уже более сложный характер, если вообще не будут заморожены.



Что касается возможных силовых действий Японии. Страна резко укрепила свои так называемые силы самообороны. На самом деле это вполне современные вооруженные силы, военно-морские. Военный бюджет Японии примерно сопоставим с военным бюджетом Великобритании или Франции, это уже не шутка. И с поставками американской военной техники это имеет достаточно серьезное значение. Поэтому игнорировать такую угрозу, конечно, нельзя, но, скорее всего, возможны силовые провокации, но не военные. Условно говоря, подплывают к острову Кунашир огромные паромы, с которых десять миллионов безоружных японцев начинают радостно высаживаться на этот остров. И для нас будет проблема - а как с ними поступить? Конечно, мы сейчас укрепили оборону, разместили на островах дополнительные силы. Не только авиацию, ракетные подразделения и артиллерию, но и бронетехнику. Но при этом надо понимать, что эта территория никогда не была для нас большим театром военных действий. Даже если речь идет о Сахалине, то военные кампании там всегда ограничивались боестолкновениями в размере двух-трех дивизий с каждой из сторон, то есть это не какие-то крупные боестолкновения. Это означает, что особая роль принадлежит военно-морским силам. А военно-морские силы Японии там достаточно мощные.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО