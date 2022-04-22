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1 час назад

Азербайджан поставил условие Армении

Елена Прошина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что государство откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор. Об этом пишет ТАСС.

Азербайджан поставил условие Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Алиев, выступая на V съезде азербайджанцев мира в Шуше, Ереван должен знать, что мирный договор с Азербайджаном - это их единственный выход и «даже последний шанс» на признание территориальной целостности.

«Если откажутся от него, то и мы откажемся признавать территориальную целостность Армении и заявим об этом официально. Учитывая результаты второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет такой шаг», - сказал Алиев.

Глава государства также заявил о необходимости в ближайшее время начать конкретные переговоры с Ереваном для заключения мирного договора.

Ранее глава Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия «будет вовлечена» в процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Москва заинтересована в мире в регионе, в разблокировании коммуникаций, делимитации границы, долгосрочном решении карабахской проблемы.

В мире,Армен Григорян,Ильхам Алиев,
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