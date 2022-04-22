Азербайджан поставил условие Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что государство откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор. Об этом пишет ТАСС.

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Как заявил Алиев, выступая на V съезде азербайджанцев мира в Шуше, Ереван должен знать, что мирный договор с Азербайджаном - это их единственный выход и «даже последний шанс» на признание территориальной целостности.

«Если откажутся от него, то и мы откажемся признавать территориальную целостность Армении и заявим об этом официально. Учитывая результаты второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет такой шаг», - сказал Алиев.

Глава государства также заявил о необходимости в ближайшее время начать конкретные переговоры с Ереваном для заключения мирного договора.