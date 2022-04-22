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1 час назад

Шольц заявил, что ФРГ готова быть гарантом для Украины, но против "навязанного мира"

ТАССиещё 5

Германия готова быть для Украины гарантом безопасности, но Украина должна сама быть в состоянии себя защищать в будущем и определять условия мира с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в пятницу в еженедельнике Der Spiegel.

Шольц заявил о готовности ФРГ быть гарантом для Украины
Фото: EPAEPA

"Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены. Нужно соглашение о мире, которое позволит Украине в будущем защищать себя. Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта", - сказал он.

По словам Шольца, в ситуации вокруг Украины "не может быть навязанного мира". Киевские власти сами должны формулировать условия для мира, никто не будет делать это за них, "это было бы неуместно", добавил канцлер.

В мире,Олаф Шольц,
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