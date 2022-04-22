В Диснейленде маленький мальчик приятно удивил окружающих своим галантным поведением. Юный посетитель парка развлечений, наблюдавший за процессией героинь из популярных мультфильмов, снимал перед ними свой головной убор в знак приветствия. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала «360».
«Этот мальчик из Диснейленда – настоящий джентльмен! Снимает шляпу перед каждой принцессой. Белоснежка приятно удивилась – сделала в ответ реверанс», – сообщает канал.
Ранее сообщалось, что в Бразилии начался легендарный карнавал.