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1 час назад

Мальчик- джентльмен сразил принцесс в Диснейленде наповал. Видео

Александр Кузьмин

В Диснейленде маленький мальчик приятно удивил окружающих своим галантным поведением. Юный посетитель парка развлечений, наблюдавший за процессией героинь из популярных мультфильмов, снимал перед ними свой головной убор в знак приветствия. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала «360».

«Этот мальчик из Диснейленда – настоящий джентльмен! Снимает шляпу перед каждой принцессой. Белоснежка приятно удивилась – сделала в ответ реверанс», – сообщает канал.

Ранее сообщалось, что в Бразилии начался легендарный карнавал.

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