Байден придумал себе новую фамилию после оговорки

Президент США Джо Байден забыл фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра и в качестве извинения предложил называть себя Биденом. Видео выступления Байдена опубликовано на республиканском YouTube-канале GOP War Room.
Байден выступал в штате Орегон и решил поблагодарить местных конгрессменов.
«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу…Прошу прощения. Я знаю. Можете звать меня Биден. Джо Биден», - сказал президент.
Ранее республиканцы раскритиковали 79-летнего Байдена за попытку «пожать руку никому».
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин опубликовала видео, на котором Байден после выступления отходит от трибуны, оборачивается, протягивает руку и оглядывается по сторонам. Некоторое время он стоял спиной к залу, а затем ушел со сцены.
«Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно!» - написала она.