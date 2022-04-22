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34 минуты назад

Байден придумал себе новую фамилию после оговорки

Мария Иванова

Президент США Джо Байден забыл фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра и в качестве извинения предложил называть себя Биденом. Видео выступления Байдена опубликовано на республиканском YouTube-канале GOP War Room.

Байден придумал себе новую фамилию после оговорки
Фото: ReutersReuters

Байден выступал в штате Орегон и решил поблагодарить местных конгрессменов.

«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу…Прошу прощения. Я знаю. Можете звать меня Биден. Джо Биден», - сказал президент.

Ранее республиканцы раскритиковали 79-летнего Байдена за попытку «пожать руку никому».

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин опубликовала видео, на котором Байден после выступления отходит от трибуны, оборачивается, протягивает руку и оглядывается по сторонам. Некоторое время он стоял спиной к залу, а затем ушел со сцены.

«Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно!» - написала она.

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