Байден придумал себе новую фамилию после оговорки

Президент США Джо Байден забыл фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра и в качестве извинения предложил называть себя Биденом . Видео выступления Байдена опубликовано на республиканском YouTube-канале GOP War Room.

«Спасибо Рону Уайдену , Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу…Прошу прощения. Я знаю. Можете звать меня Биден. Джо Биден», - сказал президент.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин опубликовала видео, на котором Байден после выступления отходит от трибуны, оборачивается, протягивает руку и оглядывается по сторонам. Некоторое время он стоял спиной к залу, а затем ушел со сцены.