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57 минут назад

Секретарь СНБО заявил, что с Медведчуком проводят допросы

ТАССиещё 4

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с политиком Виктором Медведчуком в настоящее время проводятся многочисленные допросы.

"Он дает сейчас показания, рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее", - сказал Данилов в интервью украинскому изданию "Общественное", опубликованном в пятницу.

Секретарь СНБО указал, что не против обмена Медведчука, но прежде нужно его допросить и получить всю информацию.

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"Я не вижу здесь (в обмене - прим. ТАСС) ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было", - отметил он.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и разместил фотографии похожего на него человека в наручниках. При этом Зеленский выступил с предложением обменять его на украинских военнопленных.

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