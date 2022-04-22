Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что с политиком Виктором Медведчуком в настоящее время проводятся многочисленные допросы.
"Он дает сейчас показания, рассказывает все, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее", - сказал Данилов в интервью украинскому изданию "Общественное", опубликованном в пятницу.
Секретарь СНБО указал, что не против обмена Медведчука, но прежде нужно его допросить и получить всю информацию.
"Я не вижу здесь (в обмене - прим. ТАСС) ничего удивительного. Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было", - отметил он.
12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука и разместил фотографии похожего на него человека в наручниках. При этом Зеленский выступил с предложением обменять его на украинских военнопленных.