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31 минуту назад

Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан, включая Сергея Лаврова

Вечерняя Москваиещё 6

Австралия ввела санкции против 147 граждан России, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в МВД страны.

Австралия ввела новые санкции против Лаврова
Фото: ТАССТАСС

21 апреля Россия расширила санкции против американских граждан, в него попали вице-президент США Камала Харрис и глава Meta* Марк Цукерберг. В министерстве уточнили, что данный шаг был вызван введением антироссийских санкций. Под российские санкции также попали супруг Камалы Харрис Дуглас Эмхоф, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и глава Bank of America Брайан Мойнихэн.

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Некоторые государства начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

В мире,Джон Кирби,Марк Цукерберг,Сергей Лавров,Владимир Путин,Bank of America,Пентагон,
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