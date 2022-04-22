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33 минуты назад

Байден рассказал о схватке автократий и демократий в мире

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден заявил, что автократии и демократии в мире в настоящее время ведут борьбу между собой. Его слова на мероприятии Демократической партии США в Сиэтле приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден рассказал о схватке автократий и демократий в мире
Фото: EPAEPA

«Я думаю, что в 2020 году и далее у нас идет схватка между демократиями и автократиями», — заметил американский лидер. Он также заявил, что у председателя КНР Си Цзиньпина «нет ни одной демократической кости в теле». Президент рассказал, что китайский лидер позвонил ему после победы на президентских выборах, и их телефонный разговор продлился три часа.

По словам Байдена, после победы на выборах в США представителя демократической партии руководство России посчитало, что ему будет легко развалить НАТО, но «получило именно то, чего не хотело» — желание Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время переключить фокус основного внимания с международной повестки и темы конфликта на Украине на внутреннюю политику американского государства.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Демократическая партия США,НАТО,
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