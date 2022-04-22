Байден рассказал о схватке автократий и демократий в мире

«Я думаю, что в 2020 году и далее у нас идет схватка между демократиями и автократиями», — заметил американский лидер. Он также заявил, что у председателя КНР Си Цзиньпина «нет ни одной демократической кости в теле». Президент рассказал, что китайский лидер позвонил ему после победы на президентских выборах, и их телефонный разговор продлился три часа.