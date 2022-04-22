Трамп: Мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории, сообщает РИА "Новости".
"Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности", - заявил Трамп на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида. Он обвинил в нынешней ситуации развитие оружейных технологий.
"Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели. У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного", - заявил Трамп.
Он вновь заявил, что при его администрации вооруженный конфликт на Украине произойти бы не мог.
"Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров", - пояснил Трамп.
Ранее экс-советник Гайдара посоветовал НАТО бомбить российские города.