Трамп: Мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории

"Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности", - заявил Трамп на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида. Он обвинил в нынешней ситуации развитие оружейных технологий.

"Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели. У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного", - заявил Трамп.