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40 минут назад

Трамп считает, что мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории

Газета.Ruиещё 1

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории, сообщает РИА "Новости".

Трамп: Мир подошел к наиболее опасной точке в своей истории
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

"Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности", - заявил Трамп на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида. Он обвинил в нынешней ситуации развитие оружейных технологий.

"Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели. У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного", - заявил Трамп.

Он вновь заявил, что при его администрации вооруженный конфликт на Украине произойти бы не мог.

"Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров", - пояснил Трамп.

Ранее экс-советник Гайдара посоветовал НАТО бомбить российские города.

В мире,Дональд Трамп,НАТО,
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