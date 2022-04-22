Япония объединилась с США против России

Япония и США подтвердили курс на совместное введение санкций в отношении России в тесном сотрудничестве с другими странами G7. Об этом заявил на прошедших переговорах со своей американской коллегой Джанет Йеллен министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
«Мы подтвердили, что продолжим последовательно имплементировать санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с „семеркой“», — цитирует японского министра агентство Kyodo. Отмечается, что политики также обсудили ситуацию со стремительным ростом курса доллара по отношению к иене.
Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза, Японии и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. В частности, Япония запретила продажу в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиального класса и драгоценные камни. В конце марта власти страны обнародовали новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России. В санкционный список попали родственники пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка. 19 апреля вступил в силу пакет санкций Японии против России, включающий запрет на ввоз многих видов товаров. В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары.