В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
15 минут назад

Япония объединилась с США против России

Ura.Ru

Япония и США подтвердили курс на совместное введение санкций в отношении России в тесном сотрудничестве с другими странами G7. Об этом заявил на прошедших переговорах со своей американской коллегой Джанет Йеллен министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

Япония объединилась с США против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы подтвердили, что продолжим последовательно имплементировать санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с „семеркой“», — цитирует японского министра агентство Kyodo. Отмечается, что политики также обсудили ситуацию со стремительным ростом курса доллара по отношению к иене.

Жесткие антироссийские санкции со стороны Евросоюза, Японии и США стали ответом на начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. В частности, Япония запретила продажу в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиального класса и драгоценные камни. В конце марта власти страны обнародовали новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России. В санкционный список попали родственники пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка. 19 апреля вступил в силу пакет санкций Японии против России, включающий запрет на ввоз многих видов товаров. В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары.

В мире,Сюнъити Судзуки,Татьяна Навка,Джанет Йеллен,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители