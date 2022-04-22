Мадуро намерен ревакцинироваться "Спутником Лайт"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг, что в ближайшие дни ревакцинируется российским препаратом от коронавируса "Спутник Лайт".
"Я получу бустерную дозу в субботу, пришла моя очередь. <...> Меня привьют "Спутником Лайт". К счастью, у нас есть достаточно вакцин, чтобы привить бустерными дозами всех жителей Венесуэлы в этом и следующем году", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Президент сделал первую прививку российской вакциной "Спутник V" в марте 2021 года.
В конце февраля Мадуро заявил, что власти Венесуэлы перевыполнили план по вакцинации совершеннолетнего населения от коронавируса и что население страны "было полностью привито". Вакцинация бустерными дозами началась в южноамериканской республике в начале января.
С начала пандемии в Венесуэле выявлено 522 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 5,7 тыс. заболевших.