Мадуро намерен ревакцинироваться "Спутником Лайт"

"Я получу бустерную дозу в субботу, пришла моя очередь. <...> Меня привьют "Спутником Лайт". К счастью, у нас есть достаточно вакцин, чтобы привить бустерными дозами всех жителей Венесуэлы в этом и следующем году", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.