Чехия и США заключат договор о военном сотрудничестве

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова в ходе официального визита в Вашингтон и ее американский коллега Ллойд Остин подтвердили взаимный интерес в заключении договора о военном сотрудничестве. Об этом заявило чешское ТВ со ссылкой на собственные дипломатические источники.

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«Главы минобороны США и Чехии подтвердили намерение заключить договор о военном сотрудничестве между обеими странами, который есть у Вашингтона с большинством других государств-членов НАТО», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

При этом уточняется, что договор Праги и Вашингтона будет носить более общий характер. В частности, не будет упоминаться точное количество направляемых в Чехию американских военнослужащих.

Как утверждает СМИ, во время переговоров министров было подписано соглашение о сотрудничестве между оборонными отраслями обеих стран.