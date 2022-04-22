США заподозрили Китай в оказании поддержки российской армии

Белый дом увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает ТАСС.

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По его словам, Вашингтон подозревает, что поддержка со стороны Пекина оказывается как прямым, так и косвенным образом. При этом Сингх признал, что корпорации и банки Китая ведут себя более осторожно и не допускают прямого обхода западных санкций российскими компаниями.

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Позднее представитель Пентагона Джон Кирби высказал противоположную точку зрения. «Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России», — сказал он.

При этом 18 апреля Госдепартамент США предупредил Китай о том, что его ждут последствия со стороны Вашингтона и его союзников в случае военных поставок России и помощи Москве с обходом санкций. По словам представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса, в США пристально следят за возможной помощью Москве со стороны Пекина. При этом Прайс отметил, что пока США не видели подобных шагов.

У Китая свои интересы

Неприсоединение к санкциям против России и к «антироссийскому фронту» в целом выгодно Китаю, поскольку позволит не допустить сохранения прозападного мирового порядка. Об этом рассказал Иван Зуенко, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России. По его словам, в китайском экспертном обществе существует мнение, что Пекин может извлечь выгоду из нынешней нестабильности, результатом которой может стать реконфигурации мироустройства. «Это ведет к созданию подлинного многополярного мира, как говорят китайцы. И в этом подлинном многополярном мире Китаю будет уготовлена роль как минимум одного из мировых лидеров», — объяснил аналитик в ходе дискуссии в клубе «Валдай». При этом в китайском экспертном обществе есть и те, кто, наоборот, призывает к поддержке Соединенных Штатов в нынешнем кризисе. Сторонники подобных идей убеждены, что это позволило бы перечеркнуть последние несколько лет конфронтации с США и вернуться в «глобализованную семью народов».

19 апреля Китай запустил новый железнодорожный маршрут в обход России. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм. В сианьской компании международной логистики «Жуйан» отметили, что теперь эффективность перевозок повысится, а расходы на них сократятся. «Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации», — добавил менеджер компании Джа Мин.

В Москве также звучат утверждения об отсутствии у Пекина планов активно поддерживать Россию. В частности, руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии Иван Изотов отметил, что наивно думать, будто китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России. Он привел в пример автопром. Если китайские компании, например, организуют в России сервисное обслуживание, то «им зачастую проще привезти своих сотрудников, которые это будут делать», пояснил Изотов. Также представитель ТПП назвал наивными суждения, что в условиях, когда «от России отвернулась Европа», в страну резко хлынет поток техники из Китая.

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18 апреля японский политолог Дзюн Китамура указал, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США сильно обогащается на украинском конфликте, поэтому метод утверждения своей гегемонии чужой кровью будет и в дальнейшем активно тиражироваться Вашингтоном.

По мнению эксперта, кризис на Украине, и, возможно, на Тайване — это «неплохие истории» для Вашингтона. Из-за продолжающейся на Украине специальной операции мир ожидает еще один конфликт — между Китаем и Тайванем, отметил Китамура.