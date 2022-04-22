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1 час назад

Глава Минобороны Украины призвал заменить ООН и ОБСЕ

BFM.RUиещё 1

ООН и ОБСЕ не справились с урегулированием ситуации вокруг Украины, поэтому их нужно заменить на более эффективные институты. С таким мнением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в статье для газеты The Wall Street Journal.

Глава Минобороны Украины призвал заменить ООН и ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и Лига Наций до них, они должны быть заменены на новый и более эффективный набор международных институтов, способных служить интересам всех стран, а не только сверхдержав», — утверждает министр в материале.

По мнению Резникова, в новой системе реагирования на угрозы необходимо предусмотреть ограничительные меры, которые будут применяться автоматически в момент начала любого конфликта. Он считает, что «любой агрессор должен сталкиваться с неизбежным наказанием через механизм превентивных мер — так называемых отсроченных санкций».

Резников также свитает, что нынешняя ситуация могла бы складываться иначе, если бы Запад ввел превентивные санкции против России и еще до начала спецоперациипредоставил Украине достаточное еоличество систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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