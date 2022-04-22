Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО

Заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что страна подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что данное решение имеет «сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте».
11 апреля британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия готовы вступить в Североатлантический альянс уже летом 2022 года. По мнению источников издания, в альянсе такие решения Стокгольма и Хельсинки стали результатом стратегического просчета России.