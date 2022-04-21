Пентагон заявил о попытках связаться с Россией в течение нескольких недель

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель. Его слова передает РИА Новости.

Кирби заявил, что Москва не заинтересована в переговорах. Так он подтвердил свое утверждение о том, что санкции не влияют на коммуникацию с российской стороной.