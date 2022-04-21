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36 минут назад

Пентагон заявил о попытках связаться с Россией в течение нескольких недель

Lenta.ru

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель. Его слова передает РИА Новости.

Пентагон заявил о попытках связаться с Россией в течение нескольких недель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кирби заявил, что Москва не заинтересована в переговорах. Так он подтвердил свое утверждение о том, что санкции не влияют на коммуникацию с российской стороной.

Ранее стало известно, что после начала российской военной операции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом представитель генсека не стал как-либо комментировать это, отметив, что «остальное должно быть ясно».

В мире,Антониу Гутерриш,Джон Кирби,Владимир Путин,ООН,Пентагон,
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