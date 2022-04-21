Зеленский назвал потери Украины в ходе спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму потерь страны от разрушений в ходе российской спецоперации. Его слова передает РИА Новости.

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«По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 миллиардов в результате разрушений», — заявил Зеленский на круглом столе в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

Он отметил, что затраты на восстановление экономики Украины составят до семи миллиардов долларов ежемесячно и призвал западные страны оказать поддержку. Зеленский присутствовал на встрече по видео-связи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30-50 процентов.

«Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 миллиардов долларов», — пояснил Шмыгаль.