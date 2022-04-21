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1 час назад

В Ливане прошла массовая акция в поддержку России

Елена Прошина

Российские соотечественники и ливанцы приняли участие в массовой акции в поддержку РФ и военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Ливане прошла массовая акция в поддержку России
Фото: вконтактевконтакте

По данным агентства, акцию организовали Ливано-российский комитет солидарности, Ассоциация русскоязычных женщин «Радуга» и выпускники вузов РФ.

Мероприятие прошло в центре Марруф Саад в городе Сайда на юге Ливана. Его участники почтили память российских военнослужащих, погибших при исполнении долга на Украине, минутой молчания. Также на акции играл живой оркестр и выступали активисты, а посол РФ в Ливане Александр Рудаков произнес речь.

Отметим, что с начала военной спецоперации в Ливане прошло уже несколько десятков мероприятий в поддержку России. В частности, на прошлой неделе состоялась массовая акция против русофобии с автопробегом в Айнабе.

В мире,Александр Рудаков,
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